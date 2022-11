Tennessee Titans Radio Network affiliate stations

In 2022, Tennessee Titans games are carried on radio stations in Tennessee, Alabama, and Kentucky. Here’s a list of all the cities where you can listen to Titans radio broadcasts, which originate from Titans Radio Network flagship station WGFX/104.5 FM in Nashville.

Titans radio affiliates in Tennessee

NASHVILLE TN (FLAGSHIP) — WGFX 104.5

CAMDEN — WRJB 95.9 FM

CAMDEN — WFWL 1220 AM

CHATTANOOGA — WGOW 1150 AM

CHATTANOOGA — WGOW 102.3 FM

CLARKSVILLE — WKFN 540 AM/104.1 FM

CLEVELAND — WCLE 104.1 FM

COLUMBIA — WMCP 1280 AM

COOKEVILLE — WKXD 106.9 FM

FAYETTEVILLE — WYTM 105.5 FM

FRANKLIN — WAKM 950 AM

GREENEVILLE — WIKQ 103.1 FM

JACKSON — WZDQ 102.3 FM

KNOXVILLE — WOKI 98.7 FM

LAWRENCEBURG — WTNX 106.7 FM

LEBANON — WANT 98.9 FM

LEBANON — WCOR 1490 AM

LEWISBURG — WJJM 94.3 FM

MANCHESTER — WMSR 1320 AM/107.9 FM

MCMINNVILLE — WAKI 1230 AM

MEMPHIS — WKIM 98.9 FM

MORRISTOWN — WCRK 105.7 FM

PULASKI — WKSR 1420 AM/100.9 FM

TRI-CITIES — WXSM 640 AM

UNION CITY — WQAK 105.7 FM

WAVERLY — WQMV 93.5 FM

WAVERLY — WQMV 1060 AM

WINCHESTER — WCDT 1340 AM

Titans radio affiliates in Alabama

BIRMINGHAM — WJOX 94.5 FM

BRIDGEPORT — WJTW 1480 AM

FLORENCE — WQLT 107.3 FM

FOLEY — WHEP 1310 AM/92.5 FM

HUNTSVILLE — WUMP 730 AM/103.9 FM

HUNTSVILLE — WVNN 770 AM/92.5 FM

SCOTTSBORO — WWIC 1050 AM

Titans radio affiliates in Kentucky

BENTON — WCBL 1290 AM

BOWLING GREEN — WPTQ 105.3 FM

CADIZ — WKDZ 106.5 FM

COLUMBIA — WAIN 101.9 FM/1270 AM

HENDERSON — WSON 860 AM/96.5 FM

MADISONVILLE — WWKY 97.7 FM

OWENSBORO — WVJS 1420 AM/92.9 FM

PADUCAH — WPAD 1560 AM/99.5 FM